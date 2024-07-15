İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz cuma günü şiddetli yağışların ardından meydana gelen trajik olayda, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) isimli iki kişi, yağmurdan korunmak için sığındıkları alanda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerden 35'i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

6 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.