İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağmur sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 33 kişi gözaltına alındı. 5 kişilik bilirkişi heyetinin raporunun ardından 27 kişi adliyeye sevk edilecek.

12 Temmuz’da İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, sağanak yağmur sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 33 kişiden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 kişinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Ek gözaltı süresi dolan 27 kişi ise yarın adliyeye sevk edilecek.

Bilirkişi raporu kaderlerini belirleyecek

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün koordinesinde yürütülen soruşturmada oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamladı. Heyette 1 iş güvenliği uzmanı, 2 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 1 elektrik mühendisi ve 1 elektronik mühendisi yer aldı. Bilirkişi raporu, gözaltına alınan 27 kişinin kaderini belirleyecek.

Bilirkişi Ön Raporu: İhmaller Zinciri

Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, ölümlere bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkışarak yalıtımının zedelenmesi ve faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi. Kabloların normalde 60 ila 80 santimetre derinlikte olması gerektiği, ancak kazanın yaşandığı noktada derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği vurgulandı. Bu durumun İZSU uygulamaları ve GDZ Elektrik'in hataları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilirkişi raporunu dikkate alacak olan savcı, kusurlu bulunan isimlerin tutuklanmasını talep edecek. Bu süreçte, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara devam ediyor.