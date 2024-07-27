İzmir'deki elektrik faciasında, İZSU ve Gediz Elektrik yöneticileri de dahil 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yöneticiler tutuklanmadı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik faciasında, sağanak yağmurdan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu 11 şüpheliden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkeme, tüm şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık tutuklama istedi, mahkeme reddetti

Savcılık, 9 şüphelinin tutuklu yargılanmasını talep ederken, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davada, tüm şüphelilerin tutuksuz yargılanması kararı alındı. Mahkeme, şüphelilerin kaçma şüphesi bulunmadığını ve mevcut delil durumunun tutuklama için yeterli olmadığını belirtti.

Serbest bırakılan şüpheliler arasında şu isimler yer alıyor:

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

Eski İZSU Genel Müdürü ve Adana Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu

İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi

Gediz Elektrik Dağıtım Müdürü Uğur Yüksel

Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan

Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici

Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı

Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan

GDZ personeli Halit Özpelit

Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım

Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin

Adli kontrol kararı verildi

Mahkeme, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı getirdi ve bazı şüphelilere elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme şartı koydu. Adli kontrol tedbirleri, kamu davası açılması halinde mahkeme kararına kadar devam edecek.