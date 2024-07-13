İzmir'de elektrik akımına kapılarak iki kişinin öldüğü olayla ilgili incelemeler sürerken, olay yerindeki mazgaldan geçen 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki esnafın durumu, o tarihte yetkililere ilettiği öğrenildi.

Kablo 50 santim aşağıya alınacak

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak yaşamını yitirdiği yerde yapılan inceleme sonrası belediye ve elektrik firması yetkilileri, sorunun çözülmesi için çalışma başlattı. Yapılacak çalışmayla yer altındaki kabloların 50 santimetre daha aşağıya alınacağı bildirdi. Ardından belediye yetkililerinin kabloların üzerine kapatmasından sonra bölgeye tekrar elektrik verileceği ve yolun da tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren amatör müzisyen İnanç Öktemay için ikindi vakti Buca Yeniyol Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, hayatını kaybeden Öktemay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Nevin Öktemay'ın güçlükle ayakta durabildi. kılınan namazın ardından Öktemay'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.