İzmir'in Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta meydana gelen ve iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik kazasına ilişkin tepkiler sürüyor. Olayın ardından sokaktaki mazgalları kırmızıya boyayan grup, yetkililerden sorumluluk alınmasını talep ediyor.

12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı, İzmir'in Konak ilçesinde büyük üzüntü yaratmıştı. İki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından, İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanlarından oluşan 35 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 27'sinin işlemleri devam ediyor.

Elektrik kazasını protesto etmek amacıyla Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı. Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, kazada hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, belediyeden sokakta anıt yapılması talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Sokakta yaşanan kazanın ardından, sokak aydınlatma direklerindeki eksiklikler ve elektrik hatlarının açıkta kalmasıyla ilgili tepkiler yükseldi. Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, İzmir'in elektrik altyapısının genel olarak gözden geçirilmesi gerektiğini ve bu tür kazaların önlenmesi için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Epözdemir, şehirde elektrik hatlarının yer altına alınması gerektiğini ve bu konuda belediye ile elektrik şirketlerinin işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarının sürdüğü bu dönemde, elektrik altyapısının da revize edilmesi gerektiğini belirtti.

Elektrik kazası sonrası sokakta kurulan taziye çadırına ziyaretlerin devam ettiği belirtildi. Olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşların, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için yetkililerden daha fazla sorumluluk almasını bekledikleri vurgulandı.