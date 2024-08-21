Uzay Kampı Türkiye'de düzenlenen Galaktik Yaz Kampı’na Çin’den gelen 20 kişilik öğrenci grubu da katıldı. Bu uluslararası etkinlik, gençlerin bilim ve teknoloji alanında eğitim almasının yanı sıra kültürlerarası dostluklar kurmasını sağlıyor.

Uluslararası katılım artıyor

Uzay Kampı Türkiye’de düzenlenen Galaktik Yaz Kampı, 11-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşti ve farklı ülkelerden gelen genç uzay meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye, Almanya, ABD, Gürcistan ve Romanya’dan gelen öğrencilerin yanı sıra, Çin’in Şaanşi Eyaleti'nden 20 kişilik bir öğrenci grubu da bu etkinliğe katıldı. Kamp süresince öğrenciler, NASA’nın astronot eğitimlerinde kullanılan simülatörlerle uygulamalı uzay teknolojileri ve bilim eğitimlerine katılma şansı buldu.

Kültürel farkındalık ve bilimsel eğitim bir arada

Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü R. Tolga Yıldırım, Galaktik Yaz Kampı’nın sadece bilimsel bilgi kazandırmakla kalmayıp, katılımcılara farklı kültürlerden gelen akranlarıyla kalıcı dostluklar kurma fırsatı sunduğunu belirtti. Yıldırım, bu tür uluslararası programların gençlerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için benzersiz bir platform sunduğunu ifade etti. Ayrıca, kampın kültürel farkındalığı artırarak dünya genelinde kalıcı dostlukların kurulmasına imkân sağladığını da vurguladı.

Çin-Türkiye iş birliği gelişiyor

Çin’den gelen öğrenci grubunun bu kampa katılımı, 30 Mayıs 2024’te Xianyang şehrinde düzenlenen İkinci Çin-Türkiye Sivil Dostluk ve İş Birliği Diyaloğu etkinliğinde gerçekleşen temaslar sonucunda mümkün oldu. Çinli gruba liderlik eden Şaanşi Eyaleti Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği üyesi Peng Su, Uzay Kampı Türkiye programına katılımın iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini ve geleceğin uzay havacılığı yeteneklerinin yetiştirilmesine katkı sağladığını belirtti. Peng Su, "Uzay Kampı Türkiye ile olan iş birliğimizi derinleştirerek, genç Çinli bilim insanlarının gelişimine katkı sağlayacak bir uzay havacılığı eğitim merkezi kurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.