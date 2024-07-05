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Seçim de görevli Mehdi Caferi, gazetecilere, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini söyledi.

Oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan İran vatandaşları, ülkelerindeki 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri nin ikinci turu için oy kullandı.

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