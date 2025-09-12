Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

“Maaş Ödeyemeyen Belediye” Polemiği: Karakayalı’dan Türkmen’e Rest Gibi Yanıt

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 27 kişi gözaltına alındı . Yaşları 18’den küçük 16 kişi , İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırgan E.B. çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi

Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı , 1 vatandaş yaralandı

Polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu

16 yaşındaki E.B.’nin tedavisinin devam ettiği ve doktor raporları tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacağı bildirildi.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi , adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında 16 yaşındaki saldırganın anne ve babası da bulunuyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.