İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında 16 yaşındaki saldırganın anne ve babası da bulunuyor.
Zanlılar adliyeye sevk edildi
Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
16 yaşındaki E.B.’nin tedavisinin devam ettiği ve doktor raporları tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacağı bildirildi.
Olayın ayrıntıları
8 Eylül’de Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen saldırıda E.B., pompalı tüfek kullanmıştı. Çıkan çatışmada:
-
Polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu
-
Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı, 1 vatandaş yaralandı
-
Saldırgan E.B. çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi
Önceki gözaltılar ve serbest bırakılanlar
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada toplam 27 kişi gözaltına alındı. Yaşları 18’den küçük 16 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.