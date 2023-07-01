İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada ölenlerden Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve oğulları otistik Ali Alperen Özer (18) ile ablası Şengül Akbaş (64) için ikindide Buca Kırklar Mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namaz sonrası, cenazeler mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Öte yandan, kazaya neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. (18) ise jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.