İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları dinlendi. Aralarında eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 sanığın yargılandığı dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde devam ediyor.

“Siyasi mobbinge maruz kaldık”

Örnekköy 3. Etap’ta kooperatif adına inşaat yapan Ahmet K., süreçte siyasi baskıya uğradıklarını savundu. Çimentonun rengi nedeniyle 45 gün işlerin durduğunu söyleyen Ahmet K., belediye ekiplerinin mühürleme kararlarıyla inşaatların sekteye uğradığını iddia etti.

Bürokratlar suçlamaları reddetti

Dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratı Birkan Acar, iddianamede imzasının bulunmadığını belirterek, “Kooperatifçilik modeline inanıyorum. Hiçbir çıkar sağlamadım. Suçsuzum” dedi.

Egeli İş İnsanları Derneği üyesi Abdullah A. da “Projelerimizi bitirecek durumdaydık, ancak belediyeden geri dönüş alamadık. Şikâyetler gözaltılardan sonra ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“Dolandırıcılık değil, mağduriyet var”

Sanıklardan Çağlar K., kooperatif üyelerinin mağduriyet yaşadığını belirterek, “Ortada kamu zararı yok, sözleşmeler haksız yere feshedildi” dedi.

İş dünyasından isimler ise mağduriyetlerin temel sorumlusu olarak mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı gösterdi. İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, inşaatların sebepsiz yere durdurulduğunu öne sürerek Tugay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“Yargılandığım kimseyi tanımıyorum”

Eski Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ise İZBETON yönetim kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkı dışında gelir elde etmediğini vurguladı:

“Tanımadığım kişilerle suç işleme imkânım yoktur. Beraatimi istiyorum.”

Sağlık ve belediye bürokratlarının savunmaları

Eşrefpaşa Hastanesi’nde görevli Dr. Gaffar Karadoğan, yönetim kurulu üyeliğinin başhekim yardımcılığı döneminde verildiğini, suçlamalara konu olan dönemde görevde olmadığını söyledi.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da görev yaptığı dönemde kooperatiflerle ilgili yönetim kurulu gündeminde imzasının bulunmadığını belirtti.