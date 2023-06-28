Kurban Bayramı'nın ilk gününde dini vecibelerini yerine getirmek isteyen İzmirliler, belirlenen kesim noktalarına gitti. Sıra alan vatandaşlar, kesim işlemini gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar da kurbanlık alışverişini bayramın ilk gününde yaptı.



Kurbanlığını pazarlık yaparak satın alan Süleyman Kılıç, "Her sene kurbanlığımızı Bayram Ağabeyimizden alıyoruz. Bu sene de Afyonkarahisar bölgesinden gelen koçtan şaşmayalım dedik ve aldık. Dini vecibemizi yerine getireceğiz. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Pazarlık çok sıkıydı. Çok indirim yapmadı" dedi.



Besici Bayram Özpınar ise "Her sene kurbanlık koçu benden alır. Ben de fiyatta onu kırmadım. Ortak noktada buluştuk. Beni tercih ettiği için teşekkür ederim" dedi.



'BU SENE DAHA YOĞUN'

Kurbanını kestiren vatandaşlardan Bahadır Yayla, "Kurban Bayramı’nda kurbanımızı kesmeye geldik. Çok mutluyuz. Bugün kesim yeri oldukça kalabalık. Geçtiğimiz sene bu kadar kalabalık değildi. Bence kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla göre daha ucuzdu. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu sene 7 bin başlayıp 16 bin TL'ye kadar küçükbaş hayvan vardı. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.