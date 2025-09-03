İzmir’in Konak ilçesinde, Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangına neden oldukları değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alevler kolejin duvarına sıçradı

Yangın sırasında binadan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin bitişikteki kolejin duvarına da sıçradığı, ancak okulda öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi.

Polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yapılan incelemede metruk binada kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yangına sebep oldukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

İnceleme sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.