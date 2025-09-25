İzmir'de sosyal medyada paylaşılan ve dini değerlere hakaret içerdiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

Soruşturma başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan ve kamuoyunda tepkiye yol açan görüntülere dair soruşturma başlattı. Görüntülerdeki kişiler, dini değerlere hakaret ve müstehcenlik suçlamalarıyla hedef alındı.

Gözaltı kararı çıkarıldı

Başsavcılığın talimatıyla, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, söz konusu görüntülerle ilgili olarak H.K. ve A.S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Görüntülerde, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere açıkça hakaret içerdiği ve müstehcen davranışların yer aldığı iddia ediliyor. Söz konusu olayın ardından soruşturma süreci başlatıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, H.K. ve A.S.'yi, soruşturma kapsamında gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı.