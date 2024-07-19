İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün başlayan orman yangını, kara ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınla mücadelede öne çıkan kara savaşçıları, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için gece gündüz demeden çalışıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Zafer Mahallesi'nde çıkan yangına hızla müdahale etti. Yangının hızla yayılmasıyla Buca ilçesine de sıçrayan ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara başladı.

Yangınla mücadelede en ön safta yer alan kara ekipleri, alevlerin büyümesini engellemek için büyük risk altında görev yapıyor. Evlerin arasına araçlarla set çeken ekipler, yangının yerleşim yerlerine zarar vermesini önlemek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Ateşin kontrol altına alınması için günlerce süren çabalarıyla bilinen kara ekipleri, yangın bölgelerinde alevlerle mücadele ederek vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Yangınla mücadelede teknolojik destek de büyük önem taşıyor. Yangın komuta merkezi, insansız hava araçları (İHA) ve gece görüşlü helikopterlerle alevleri anlık olarak takip ediyor. Bu teknolojik araçlar, yangının kontrol altına alınması ve alevlerin yayılmasının önlenmesi için stratejik bilgiler sağlıyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sevk edilen çok sayıda ekip ve araçla yangınla mücadele ediliyor. 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve yer ekipleri, yangının kontrol altına alınması için koordineli bir şekilde çalışıyor.