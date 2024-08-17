Sağlık Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen orman yangınının ardından güncel sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, yangından toplamda 78 kişinin etkilendiği ve 29 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "İzmir'deki orman yangınından etkilenen 78 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden 29'u hastanelerimizde tedavi edilmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. Ayrıca, bölgedeki sağlık hizmetlerinin desteklenmesi için 10 ambulans, 3 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) timi ve 42 sağlık personelinin görevlendirildiği belirtildi.