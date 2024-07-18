Yangında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Mine Elmas'ın cenazesi, Buca'daki Baltalılar Cami'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Babası Mesut Coşkunöz ve kardeşi Hilmi Coşkunöz'ün cenazeleri ise Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Yangın, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiinde bir evde yapılan hızar çalışması sırasında çıkmıştı. Alevler, otluk alandan hızla ormanlık alana sıçramış, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilmişti. Yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Hukuki süreç

Yaşanan facia sonrasında olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si tutuklanmıştı. Soruşturma devam ederken, yangının neden çıktığı ve alınan tedbirler detaylı şekilde incelenmekte.