Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan alınan Gürpınar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Sinanpaşa ilçesine bağlı Başkimse köyüne götürüldü.

Babaevinden helallik alındığı sırada Gürpınar ailesi büyük üzüntü yaşadı. Burada 1 yaşındaki oğlu Umut da ambulansın içerisine alındığında duygusal anlar yaşandı.

Daha sonra Gürpınar için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. İkindi vaktine müteakip kılınan namazın ardından Gürpınar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gürpınar'ın babası Halil, kardeşleri Süleyman ve Ümit'in yanı sıra, yakınları ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, kurum müdürleri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Gürpınar'ın amcası Yaşar Gürpınar, AA muhabirine, üzüntülerini dile getirerek, "Yeğenim diye demiyorum, kendisi vatanına ve milletine düşkündü. Her koşulda canıgönülden mücadele eden vatan evladıydı. Fedakar ve cengaverdi. Sürekli çıkan yangınlarda görev alırdı. Özel donanımlı bir araçta görevliydi. Diğer itfaiye araçlarına su takviyesi yapıyordu." diye konuştu.

"İşine sadık, çalışkan bir insandı"

Gürpınar'ın akrabası ve Başkimse köyü muhtarı Ahmet Karabulut da Mustafa'nın köyüne sürekli gidip gelen sevilen bir insan olduğunu vurguladı. Karabulut, "Gürpınar'ın vefat haberini gece aldık, üzüldük. Köyüne yaz dönemleri ve bayramlarında devamlı gelip giderdi. İşine sadık, çalışkan bir insandı." ifadesini kullandı.

Öte yandan annesi Ummuhan'ı küçük yaşta kaybeden Gürpınar'ın daha önce de 2 defa orman yangınına müdahale sırasında yaralandığı öğrenildi.

Ayrıca, Gürpınar ve eşinin Kurban Bayramı izni için yaklaşık bir ay önce geldikleri köyde, çocukları Umut'un doğum gününü kutladıkları ifade edildi.

Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmış, müdahale sırasında Gürpınar'la birlikte 4 kişi yaralanmıştı.