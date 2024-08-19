İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar mevkiinde ve diğer bölgelerde çıkan orman yangınlarına Türk Kızılay’ı hızlı bir şekilde müdahale etti. Kızılay, personel, gönüllüler ve ekipmanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Personel ve gönüllülerle sahada

İzmir’de meydana gelen orman yangınları, özellikle Karşıyaka’daki Yamanlar mevkiinde büyük endişe yaratırken, Türk Kızılay’ı Afet Müdahale Merkezleri ve şubelerinden bölgeye personel ve gönüllüleri gönderdi. Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangınlara karşı verilen mücadelede, Kızılay’ın mobil mutfaklar, ikram araçları ve haberleşme ekipmanları etkin bir rol oynuyor.

Sahadaki destek faaliyetleri

Türk Kızılay’ı, sahadaki yangın söndürme ekiplerine ve yangından etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla çeşitli hizmetler sunuyor. Çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecekler ve su dağıtımı ile yangından etkilenen bölgelerdeki vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca, Kızılay ekipleri, yangınla mücadelede çalışan ekiplerin motivasyonunu yüksek tutmak için sürekli olarak sahada aktif bir şekilde görev yapıyor.

Yeniden yeşerteceğiz

Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, yangından etkilenen bölgelerde yeniden ağaçlandırma çalışmalarına hızla başlayacaklarını duyurdu. Baykalmış, “Kızılay olarak güçlü gönüllü teşkilatımızla orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için hazırlıklara başladık. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ormanlık alanların tekrar yeşermesi için seferber olacağız” dedi.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Kerem Baykalmış, yangın sonrası İzmirli vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti. Baykalmış, “Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçları bağışçılarımızın destekleriyle karşılayacağız. Yaralarımızı birlikte saracak ve yarınlara umutla bakacağız” ifadelerini kullandı.