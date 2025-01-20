İzmir'in Bornova ilçesindeki bir ortaokulda, mezuniyet töreni sırasında yaşanan alkol skandalı gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz Haziran ayında, Beden Eğitimi öğretmeni olduğu öğrenilen bir kişinin okul bahçesinde şampanya patlattığı görüntülerin ardından, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Skandalın büyümesine neden olan bir diğer görüntüde, öğretmenlerin okul içinde dans ederek alkol aldıkları anlar kaydedildi. Bu görüntüler, velilerin büyük tepkisini çekerken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, görüntülerde yer alan 6 öğretmen ve 4 okul idarecisi olmak üzere toplamda 10 eğitimci hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulunda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”