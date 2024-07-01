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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Cenazeye, genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, aile yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Mezarlığına getirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, lokantada meydana gelen patlama da hayatını kaybeden 5 kişiden 17 yaşındaki Havin Ergin'in cenazesi, Menderes'te defnedildi.

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