İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı dalış ve emniyet timleri, il genelindeki plajlarda çalışma yaptı.

Çalışmalar esnasında plajlarda bulunan cankurtaranlar, cankurtaran bulunmaması halinde ise vatandaşlarla iletişime geçen timler, vatandaşlara yüzme sınırlarını geçmemeleri, öğleden sonra artan rüzgar sebebiyle açılmamaları ve çocuklarını göz mesafesinden ayırmamaları hususunda uyararak bilgilendirmede bulundu.

Çalışma kapsamında 27 denetleme yapıldı, 2 bin 285 vatandaş ve 40 cankurtaran, denizde can güvenliği ve boğulma vakaları hakkında bilgilendirildi.