İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve gümrük müşavirliklerine yönelik düzenlenen 50 milyon TL'lik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheliden 15'i tutuklandı.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir'deki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik operasyonlar sonucunda, aralarında memurların da bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alındı.

50 milyon TL rüşvet tespit edildi

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüpheliler belirlenirken, rüşvet suçuna konu olan paranın 50 milyon TL olduğu tespit edildi. Operasyonun detayları, rüşvet ağı ve sürecin nasıl işlediği üzerinde yoğunlaştı.

15 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 77 şüpheliden 41'i serbest bırakılırken, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerin arasında kamu görevlileri ve gümrük müşavirleri de bulunuyor.