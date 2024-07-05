İzmir'in Konak ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle birlikte Konak ve Bornova ilçelerinde yollar su birikintileriyle dolarken, bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar oyun oynamaya devam etti

Konak Toros Meydanı'nda bulunan bir kahvehanenin bahçesi de su altında kaldı. Yağmur suları masaların altından akarken, bahçedeki vatandaşlar yağışa rağmen oturdukları yerde oyunlarını sürdürdü.

Kahvehanede bulunan Özkan Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir yağış yaşandı. Kahvehanemiz neredeyse dolup taştı. Yaşlı insanlar bile yağmur altında oyun oynamaya devam etti" dedi.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.