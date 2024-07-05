İzmir'in Konak ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle birlikte Konak ve Bornova ilçelerinde yollar su birikintileriyle dolarken, bazı araçlar yolda kaldı.

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İzmir'deki Sağanak Yağışta Kahvehanenin Bahçesini Su Bastı1

Vatandaşlar oyun oynamaya devam etti

Konak Toros Meydanı'nda bulunan bir kahvehanenin bahçesi de su altında kaldı. Yağmur suları masaların altından akarken, bahçedeki vatandaşlar yağışa rağmen oturdukları yerde oyunlarını sürdürdü.

Kahvehanede bulunan Özkan Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok yoğun bir yağış yaşandı. Kahvehanemiz neredeyse dolup taştı. Yaşlı insanlar bile yağmur altında oyun oynamaya devam etti" dedi.

İzmir'deki Sağanak Yağışta Kahvehanenin Bahçesini Su Bastı0

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Editör: Hatice Köylü