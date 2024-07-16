Denizbank Bornova Şubesi'nde yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak, seçmen olmak üzere kulüplerin 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, toplanan paraları fona yatıran, altın da almayan Özalp'in para döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'i gönderdiği ileri gönderildi. İddiaya göre; Özalp, kendisine ulaşan paranın kendilerine ulaştığını ancak bir süre sonra iş insanları tarafından kurtarıldıklarını anladı. Mağdurlar Devlet Polisi ekiplerine bildirip, Özalp hakkında şikayetçi oldu.

Yemek yemeyi reddetti

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, sendika üyesi kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Özalp hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı kaldırıldı. Özalp'in evinde çok sayıda stajyer bulunan bir polis memuru, aynı zamanda bir stajyerdir. Hatice Özalp'ın, İnegöl'deki annesinin ise annesinin ardından bir kız kardeşinin annesi olduğunu belirledi. Hayati sürüklenme Özalp'in başına gelince, polis beklemeye başladı. Yemek rehberi reddedilen Özalp'ın, doktorlara göre "verecek" adlı bir kişi olmadığı belirtildi. Daha sonra Özalp, psikiyatri servisine yatırıldı. Operasyon kapsamında banka personeli ve iletişim döviz kuru çalışanları aynı anda imzalanıp teslim edilecektir.

Döviz bürosu sahibi tutuklandı

Özalp'in paraları gerektiği gibi sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan Çelik (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Çelik'in ifadesinde, "Hatice Özalp, bana para getirdi. Ben ise o paraları altına aldım. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Çelik, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Yüklü mevduat sahipleri hedef alınmış

Polis memurları döviz bürosu, Denizbank Bornova Şubesi'nde ve Denizbank Adresinde aynı gün cep telefonuyla arama ve kurtarma. Ayrıca Özalp ile tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik'in mülkiyeti kendisine aittir. Öte yandan Özalp'ın özellikle Denizbank'ta yüklü miktarda yatırım ürününe ait kestirip hedef aldığı, temasların kurup dolandırıcılık ağının içerisine düşürdüğü bir ürün piyasaya sürüldü. Yetkili personelin ardından banka personeli EY ile güvenlik personeli AA adliyeye sevk edildi. Kendisine yöneltilen iki şüphelinin de ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, bir personel tarafından gözaltına alındığı, herhangi bir usulsüzlüğe karışmadıklarının söylendiği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği EY ve AA'yı yurt dışına ihraç yasağıyla serbest bıraktı. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Özalp'in ölümünden sonra yaşananlar. Polisteki işlemleri tamamlanan Özalp, 12 Temmuz'da sağlık kontrolü için kurtarma operasyonunun ardından da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'Olayın ortaya çıkmasından sonra utanç duydum ve kendimi öldürmek istedim'

Hatice Özalp, babasının vefatından sonra aile bireylerinin girdiği ticari işlerde ve işlemlerdeki başarısızlıkların kurbanı olduğunu belirterek, "Aile bireylerinin borçlarını kapatmak için baskı altında olsaydım. Aile bireylerinin borçlarını yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak borçları kuruyan dalgalanmalardan kapatamadım" dedi.

Müşterileri inandırmak için gerçek dışı bir yöntem düzenleyen Özalp, "Çağrısızlıktan, bana ulaşan insanların birikimlerini ve birikimlerini daha sonra kendilerine yönelik yatırımlar için deneyimli bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirdim. Paralarının istedikleri yatırım araçlarının inandırmak için gerçek dışı bir yöntem düzenlediğimi gördüm. Para cüzdanlarını yapılmış gibi yaptım. Böylece, kendi talimatları yerine getirilebilir. Bu süreçte estetik ameliyatları oldum. Bunlar çok para harcadım. Olayın ardından çok bozuk bir alanda çarpık bir durumdayım ve ameliyat oldum. Hala geliştirilen bir "ifade" kullandım.

'Bu olaylardan haber yok'

Gazetecilere açıklama yapan Özalp Çelik, şunları kaydetti:

"Kendini 20 yıldır tanıyorum. Sadece kimliğimi biliyorum. Paramı almak veya satmak istediklerinde daha düşük ücretlerden kendilerine yardımcı olur. Paramı almak veya satmak istediklerimde onlara yardımcı olur. Paramı almak veya satmak istediklerimde onlara yardımcı olurum. Çoğunlukla ben alırım, sorumluluğumda olan, bankadaki kasada ödeme yaparım. Bu olay hiçbirinden Serkan'ın haberi yoktur."

'Çıkmaya çalıştıkça da daha da battım'

Acının bataklığa saplandığını söyleyen Özalp, araştırmaya çalıştımça daha çok bataklığa saplandı diyen Sürek, “Bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştım da daha da battım. Bunun sebebi de arıza ve altın kurulumdaki dalgalanmalardır. Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme planları arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parafindən nərədən bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin paraları Böyle böyle eridi gitti" diye konuştu.