İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 28,74'e kadar gerilediği belirtildi. Bu durum, İzmir'de su sıkıntısının artabileceği endişelerini beraberinde getiriyor. İZSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tahtalı Barajı'nın geçen yıl yüzde 40,21 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 28,74'e geriledi. Diğer barajlarda da benzer düşüşler yaşandığı gözlendi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, özellikle Tahtalı Barajı'ndaki düşüşün çok ciddi olduğunu vurgulayarak, bu durumun kentin su kaynakları açısından çok tehlikeli bir döneme işaret ettiğini belirtti. Ayrıca, İzmir'in su kullanım alışkanlıklarının da sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle Tahtalı Barajı'nın dolu olduğu dönemde yer altı sularının kullanımına ağırlık verildiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, şimdi ise bu kaynakların da azaldığını söyledi. Bu durumun, İzmir'in su fakirliği ile karşı karşıya kalabileceği uyarısını yapıyor.

İzmir'deki su seviyesinin bu şekilde düşmesi, kentin su kaynakları yönetimi ve su kullanım alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.