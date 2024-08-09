İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi Salepçioğlu İş Merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esnafıyla birlikte ihaleye çıkarıldı. İhale, 20 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ancak han esnafı, duruma tepki göstererek kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti.

"İhaleden habersiziz!"

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Salepçioğlu İş Merkezi için “yapım veya onarım karşılığı kiralama modeli” ile bir ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhale şartnamesinde belirlenen muhammen bedel ise 148 milyon 291 bin 849 lira olarak açıklandı. Ancak han esnafı, bu durumdan haberdar olmadıklarını belirtti. Hakan Kuşol, “Yılbaşından sonra çarşının tahliye edileceği söyleniyor. Bize tebligat gelmedi. Burada bir şaibe olduğu kanısındayız” dedi.

"Bu kadar mı sahipsiziz?"

Aylin Şeker, 1973’ten beri Salepçioğlu İşhanı’nda esnaflık yaptıklarını belirterek, “Devlet bizden ne istiyor? 30 yıldır dükkan işletiyoruz. Biz kime güveneceğiz?” şeklinde konuştu. Diğer esnaf Hakan İyem ise, “Burayı otel yapacaklar. 200 esnaf mağdur ediliyor. Biz her türlü zammı kabul ettik ama bu ihaleden haberimiz yok” dedi.

"Muhatap bulamıyoruz"

Esnaf Ayla Solak, “Muhatap bulamadık, bölge müdürü tatilde. Hangi kapıya gitsek suratımıza kapandı” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban'dan randevu talep eden esnaf, randevunun kabul edilmesine rağmen içeriye alınmadıklarını ifade etti.

"Esnafın mağdur olmaması için çalışacağız"

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, alınan karot testinin tehlikeli çıktığını ve bu nedenle böyle bir karar alındığını açıkladı. Girgin, “Beklentimiz esnafın mağdur olmaması. Bu sürecin iyi bir şekilde işletilmesi gerekiyor” dedi. Esnafın haklarını korumak için Vakıflar ile görüşmeler yapmayı planladıklarını belirtti.