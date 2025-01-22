Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı itibarıyla İzmir’deki trafiğe kayıtlı araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında arttığını duyurdu. Bu artışla birlikte İzmir’de trafiğe kaydedilen toplam taşıt sayısı 1 milyon 954 bin 408’e ulaşmış oldu.

İzmir’de trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımına bakıldığında, otomobillerin büyük bir kısmı oluşturduğu görülüyor. Otomobiller, yüzde 51,9’luk oranla İzmir'deki trafiğe kayıtlı taşıtların yarısından fazlasını oluşturuyor. Bunu sırasıyla motosiklet (yüzde 23,8), kamyonet (yüzde 15,2) ve traktör (yüzde 4,3) takip ediyor.

Yeni kayıtlar ve motosikletlerin yükselişi

2024 yılı itibarıyla İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında artarak 157 bin 421 adede ulaşmış durumda. Bu yeni kaydın büyük bir kısmını motosikletler oluşturuyor. 2024 yılında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısının, İzmir’deki tüm yeni kayıtların yüzde 48,7’sini oluşturduğu belirtiliyor.

Trafiğe kayıtlı araç dağılımı

İzmir'deki yeni kayıtlar, taşıt türleri açısından da dikkat çekiyor. 2024’te trafiğe kaydı yapılan 157 bin 421 taşıtın yüzde 37,2’sini otomobiller oluşturuyor. Kamyonetler, yüzde 9,5'lik oranla dikkat çekerken, traktörler yüzde 2,3, kamyonlar ise yüzde 1,5’lik bir orana sahip. Minibüsler ve otobüsler ise sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,3 oranlarında kaldı.