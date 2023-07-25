İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 16-22 Temmuz'da, kent genelinde 57 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden 27'si cezaevine gönderildi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 661 gram kokain, 931 gram esrar, 714 gram eroin, 12 bin 808 sentetik ecza, 1111 uyarıcı hap, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 4 tüfek, 6 tabanca, 72 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 23 bin 640 lira ele geçirildi.