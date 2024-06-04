Bunlar da ilginizi çekebilir

Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilogram esrar, 711 sentetik ecza, 146 gram sentetik uyuşturucu, 11 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ile 17 tabanca şarjörü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 1-31 Mayıs arasında Bergama, Bornova, Buca, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.