İZMİR (AA) - İzmir'de 7 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, 1-31 Mayıs arasında Bergama, Bornova, Buca, Foça, Kemalpaşa, Ödemiş ve Urla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

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Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilogram esrar, 711 sentetik ecza, 146 gram sentetik uyuşturucu, 11 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ile 17 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Yakalananlardan 9'u sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, uyuşturucu madde kullanan 155 kişiye işlem yapıldı.


Kaynak: aa