İzmir'de devam eden orman yangınları, şehir genelindeki barınaklarda kalan hayvanları da tehdit ediyor. Karşıyaka’daki barınakta yangınlardan kaynaklanan duman ve sıcaklık, burada yaşayan canların sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Barınakta bulunan köpekler ve diğer hayvanlar, korku içinde kalırken, acil müdahale gerekmekte.

Barınaktaki yetkililer, hayvanların güvenliğini sağlamak amacıyla nakil boksları, tasma ve insan desteğine ihtiyaç duyuyor. Yangının yayılma riski göz önüne alındığında, hayvanların güvenli bir şekilde başka alanlara taşınması hayati önem taşıyor. Bu nedenle, halktan yardım ve destek çağrısında bulunuluyor.

Yetkililer, hayvanların tahliyesi için gerekli ekipmanların ve gönüllülerin acil olarak sağlanmasını talep ediyor. Herkesin bu çağrıyı paylaşarak yardım ulaştırmasına destek olması bekleniyor. İzmir’deki barınaklarda kalan hayvanların güvenliği için harekete geçilmesi ve yangınların kontrol altına alınması, hem hayvanların hem de bölgedeki insanların sağlığı açısından büyük önem taşıyor.