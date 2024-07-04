İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde dün saat 13.40 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İzmir-Manisa kara yolunun kenarındaki yangın, kısa sürede Beşyol ve Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Yangında 7 ev hasar gördü

Alevlerin büyümesini önlemek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 9 helikopter ve 6 uçak bölgeye sevk edildi. Hava araçlarının yanı sıra, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile karadan müdahale edildi. 19 saat süren çalışmalar sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Jandarma, iki mahalledeki vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etti.

Yangında Beşyol Mahallesi'nde 3, Sarnıç Mahallesi'nde ise 4 ev hasar gördü. Havadan çekilen görüntüler, ormanlık alanın büyük kısmının külle kaplandığını ortaya koydu.

"Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarım ve evim zarar gördü"

Yangında evinin bir kısmı ve bahçesindeki ağaçlar zarar gören Kadim Tekin (59), "Arılarda bir sıkıntı yok ama ağaçlarımda ve evde zarar var. Ev ahşap olduğu için hızlı tutuşmuş. İtfaiyeciler, içeride olduğumuzu düşünerek su sıkarak girmişler ama içeride olmadığımızı görünce rahatlamışlar. Arıları başka bir yere götürmemiz gerekecek çünkü beslenme bölgesi tamamen yok oldu" dedi.