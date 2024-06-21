İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Ilgındere Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bugün saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı, ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının Çıkışı ve Müdahale

Ilgındere Mahallesi’nde dün saat 14.00 civarında başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerde 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer yer aldı.

Alevlerin hızla ilerlediği Sarıcalar Mahallesi’ndeki bazı evler ve ağıllar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Yangın, bugün saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Uyarıları

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, ormanlarda ve yakınlarında ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, yangın riskini azaltmak için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.