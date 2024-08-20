İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından kurtarılan hayvanların tedavi ve rehabilitasyon sürecini titizlikle sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Bakımevi ve Celal Üner Barınağı’ndan tahliye edilen hayvanlar, PAKO Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedaviye alındı. Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na bağlı veteriner hekimler, ultrason ve röntgen gibi teşhis çalışmalarını da içeren kapsamlı bir tedavi süreci yürütüyor.

İzmir Tabip Odası’ndan yakından inceleme

Afetlerde Tek Sağlık kapsamında tedavi sürecini yerinde gözlemlemek üzere İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Veteriner Hekim Selçuk Karakülçe ve Dr. Mustafa Vatansever, PAKO Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında tesisin tüm ünitelerini gezdiren Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi.

“Teknik donanımı beklentilerin üzerinde”

Dr. Nuri Seha Yüksel, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, “Yangın bölgesinden buraya getirilen hayvanlar hemen ilgilenilmiş, bakımları yapılmış. Böyle bir tesisin varlığını bilmemek beni şaşırttı. Teknik donanımının çok yüksek olduğunu görmek beni mutlu etti. Hayvanlar için en iyi hizmetin sunulduğunu görmek yüreğimize su serpti,” dedi.

“Hayvanlarımız güvende”

Yüksel, hayvanların burada güven içinde olduğunu ve en kısa sürede doğal alanlarına ya da sahiplendirilmelerine kavuşacaklarını belirterek, “Burada her şey yolunda. Çabalarını takdir ediyorum ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu üstün hizmetini vurgulamak istiyorum,” şeklinde konuştu.

Kapsamlı hizmet ve özverili çalışma”

Veteriner Hekim Selçuk Karakülçe, “Yangınlar büyük bir acı kaynağı, ancak buradaki sistem ve hizmetler hayvanların korunmasını ve tedavisini mümkün kıldı. Meslektaşlarımızın özverili çalışmaları takdire şayan. A’dan Z’ye her türlü hizmet burada sunulmakta,” ifadelerini kullandı.

“İzmir, Türkiye’nin hayvan dostu şehri”

Karakülçe, İzmir’in hayvan hakları ve barınakları açısından Türkiye’nin örnek kenti olduğunu belirterek, “İzmir, hayvan dostu bir şehir olarak Türkiye’nin yüz akıdır. Burada çalışan ekip büyük bir özveriyle hizmet veriyor ve hayvanseverlerin hiçbir endişe duymaması gerektiğini vurgulamak istiyorum,” dedi.