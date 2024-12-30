Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’de 23-29 Aralık 2024 arasında yaralanmalı kazaların türlerine ve zaman dilimlerine göre oranlar belirlendi. En fazla kaza motosiklet kazalarından kaynaklandı.

Yaralanmalı kazaların türlere göre dağılımı

İzmir genelinde, 23-29 Aralık tarihlerinde yaşanan kazaların türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Motosiklet Kazası: %50
    Motosiklet kazaları, genel kazaların yarısını oluşturdu.
  • Yaya Kazası: %25
    Yaya kazaları, kaza türleri arasında ikinci sırada yer aldı.
  • Yandan Çarpma: %35
    Araçların birbirine yandan çarpması önemli bir orana sahipti.
  • Arkadan Çarpma: %10
    Diğer kazalardan daha az bir oranı oluşturdu.
  • Kavşak İhlali: %15
    Kavşak ihlalleri kazaların önemli bir kısmını oluşturdu.
  • Işık İhlali: %2
    Işık ihlali sonucu meydana gelen kazalar düşük bir oranla gerçekleşti.

İzmir'deki Yaralanmalı Kazaların Haftalık Raporu (23 29 Aralık 2024)-1

Gündüz ve gece saatlerinde kazaların dağılımı

Kazaların gerçekleştiği saat dilimlerine bakıldığında ise dikkat çeken oranlar şunlar oldu:

  • Gece: %43
  • Gündüz: %57

Gündüz saatlerinde yaşanan kazalar geceye göre biraz daha fazla oldu, ancak gece kazaları da dikkate değer bir oranı oluşturdu.

Kaynak: HABER MERKEZİ