İzmir’de 23-29 Aralık 2024 arasında yaralanmalı kazaların türlerine ve zaman dilimlerine göre oranlar belirlendi. En fazla kaza motosiklet kazalarından kaynaklandı.

Yaralanmalı kazaların türlere göre dağılımı

İzmir genelinde, 23-29 Aralık tarihlerinde yaşanan kazaların türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Motosiklet Kazası: %50

Motosiklet kazaları, genel kazaların yarısını oluşturdu.

Motosiklet kazaları, genel kazaların yarısını oluşturdu. Yaya Kazası: %25

Yaya kazaları, kaza türleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Yaya kazaları, kaza türleri arasında ikinci sırada yer aldı. Yandan Çarpma: %35

Araçların birbirine yandan çarpması önemli bir orana sahipti.

Araçların birbirine yandan çarpması önemli bir orana sahipti. Arkadan Çarpma: %10

Diğer kazalardan daha az bir oranı oluşturdu.

Diğer kazalardan daha az bir oranı oluşturdu. Kavşak İhlali: %15

Kavşak ihlalleri kazaların önemli bir kısmını oluşturdu.

Kavşak ihlalleri kazaların önemli bir kısmını oluşturdu. Işık İhlali: %2

Işık ihlali sonucu meydana gelen kazalar düşük bir oranla gerçekleşti.

Gündüz ve gece saatlerinde kazaların dağılımı

Kazaların gerçekleştiği saat dilimlerine bakıldığında ise dikkat çeken oranlar şunlar oldu:

Gece: %43

Gündüz: %57

Gündüz saatlerinde yaşanan kazalar geceye göre biraz daha fazla oldu, ancak gece kazaları da dikkate değer bir oranı oluşturdu.