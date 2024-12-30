İzmir’de 23-29 Aralık 2024 arasında yaralanmalı kazaların türlerine ve zaman dilimlerine göre oranlar belirlendi. En fazla kaza motosiklet kazalarından kaynaklandı.
Yaralanmalı kazaların türlere göre dağılımı
İzmir genelinde, 23-29 Aralık tarihlerinde yaşanan kazaların türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Motosiklet Kazası: %50
Motosiklet kazaları, genel kazaların yarısını oluşturdu.
- Yaya Kazası: %25
Yaya kazaları, kaza türleri arasında ikinci sırada yer aldı.
- Yandan Çarpma: %35
Araçların birbirine yandan çarpması önemli bir orana sahipti.
- Arkadan Çarpma: %10
Diğer kazalardan daha az bir oranı oluşturdu.
- Kavşak İhlali: %15
Kavşak ihlalleri kazaların önemli bir kısmını oluşturdu.
- Işık İhlali: %2
Işık ihlali sonucu meydana gelen kazalar düşük bir oranla gerçekleşti.
Gündüz ve gece saatlerinde kazaların dağılımı
Kazaların gerçekleştiği saat dilimlerine bakıldığında ise dikkat çeken oranlar şunlar oldu:
- Gece: %43
- Gündüz: %57
Gündüz saatlerinde yaşanan kazalar geceye göre biraz daha fazla oldu, ancak gece kazaları da dikkate değer bir oranı oluşturdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ