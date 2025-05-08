İzmir'de Zeynep Vural’ı boğarak öldüren Ayşe Vural’a verilen ceza Yargıtay tarafından fazla bulunarak bozuldu. Vural yeniden yargılanacak.

İzmir’de kızı Zeynep Vural’ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural’a (61) verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından fazla bulunduğu gerekçesiyle bozuldu. Ayşe Vural, bu kez yeniden yargılanacak.

Katil anne suçunu itiraf etti

Olay, 17 Mayıs 2021 tarihinde İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek Buca Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Olay yerine giden polis ekipleri, Zeynep Vural’ın boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Vural’ın ölümünden sonra Ayşe Vural tutuklanırken, eşi S.V. ve oğlu Ö.V. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılıktan ağır suçlamalar

İzmir Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianameyi hazırladı. Savcı, Ayşe Vural’ın eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını belirterek, sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. Üç sanık hakkında "Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ceza onandı

İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2022’de verdiği kararda Ayşe Vural’ı "Altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Zeynep’in psikolojik rahatsızlıkları ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle aileye saldırgan tavırlar sergilediği gerekçesiyle 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulandı. Bu nedenle ceza, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi. Mahkeme, S.V. ve Ö.V. hakkında beraat kararı verdi.

Ceza fazla bulundu

Ayşe Vural’ın avukatı, cezaya itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Zeynep’in uzun süredir psikolojik sorunları olduğunu ve uyuşturucu kullandığını belirterek, sanık Ayşe Vural’ın bu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, Ayşe Vural’a uygulanan cezanın fazla olduğunu belirterek, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Yeniden yargılanacak

Yargıtay, Ayşe Vural’ın fazla ceza almasına neden olan durumu düzelterek, sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi. Diğer sanıklar hakkında ise mahkeme kararının onandığı bildirildi.