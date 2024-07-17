"Beyin göçünü beyin gücüne" çevirmek amacıyla Sabancı Topluluğu tarafından başlatılan Sabancı Gençlik Seferberliği, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Ulu Önder Atatürk’ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle hareket eden Sabancı, Türkiye’yi yeni bir sosyal girişim modeli ile tanıştırıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında duyurulan projeye, 1,5 aylık süre zarfında 5 binden fazla başvuru geldi. İzmir’den yapılan başvuruların sayısı ise 359 oldu.

Projeye büyük ilgi

Proje, Türkiye'nin 79 farklı ilinden üniversite öğrencileri, sivil toplum çalışanları, girişimciler, akademisyenler ve çeşitli meslek gruplarından yoğun ilgi gördü. Başvuruların yüzde 60’tan fazlası "dijital teknolojiler" alanında gerçekleşirken, "enerji ve iklim teknolojileri", "malzeme teknolojileri" ve "mobilite çözümleri" kategorilerine yapılan başvurular da dikkat çekti.

Cenk Alper'in değerlendirmesi

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, projenin gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu ilgi, gençlerimizin umutlarını yitirmediğinin bir göstergesidir. Sabancı Gençlik Seferberliği ile gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için yanlarında olacağız. Bu proje, Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandıracak ve yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacak" dedi.

Beyin göçünü beyin gücüne çevirecek seferberlik

Üniversite sınav sonuçlarına da değinen Alper, "Birçok gencimizin yurt dışına gitme eğilimi gösterdiği bu dönemde, onlara kalmaları için motivasyon sağlamayı tercih ediyoruz. Sabancı olarak, 'beyin göçünü beyin gücüne çevirecek' bir seferberlik başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabancı Gençlik Seferberliği nedir?

Sabancı Gençlik Seferberliği, önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesinde Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurmayı hedefliyor. Bu merkezler, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

Proje kapsamında 34 ilde ve 35 üniversitede faaliyet gösterecek merkezlerle en az 30 bin gence ulaşılması amaçlanıyor.

Gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başvurular www.sabancigenclikseferberligi.com adresinden gerçekleştiriliyor ve katılım ücretsiz.