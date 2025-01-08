İzmir’in Bornova ilçesinde TikTok'ta izlediği bir videodan etkilenerek kendini ateşe veren 10 yaşındaki Mert Yetiştiren'in trajik ölümü, sosyal medya kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, ebeveynlerin çocukların sosyal medya kullanımını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemeler şart

Mert Yetiştiren’in ölümünün ardından açıklamalarda bulunan Uzman Aile Danışmanı Ferhat Yılmaz, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, çocukların erken yaşlarda internetle tanışmasının zararlarına dikkat çekerek, sosyal medya kullanımının 16 yaş ve altına yasaklanması gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine atıfta bulunan Yılmaz, her üç çocuktan birinin yaşını büyük göstererek sosyal medyaya eriştiğini ve sosyal medya platformlarında birçok çocuğun siber zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.

Ebeveynlerin rolü büyük

Yılmaz, çocukların sosyal medya alışkanlıklarını kontrol etmenin ailelerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Ailelerin, çocuklarının sosyal medyada geçirdiği süreyi dikkatle izlemesi gerektiğini belirterek, evde demokrat bir tutumun önemine değindi. Yılmaz, çocukların eğitici içeriklere erişiminde sorun olmadığını, ancak yaşlarına uygun olmayan oyun ve içeriklerden uzak tutulmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, sosyal medyanın çocukları oyalamak için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, ailelerin de bu süreçte sosyal medya kullanımını sınırlamaları gerektiğinin altını çizdi.