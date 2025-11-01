Bornova Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerini pekiştirmek amacıyla Polonya’nın Białystok kentinden gelen belediye heyetini ağırladı. Białystok Belediye Başkanı Tadeusz Truskolaski liderliğindeki heyet, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya gelerek iki şehir arasında eğitim, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kültürel iş birliklerini kapsayan yeni projeleri değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında heyet, Bornova Belediyesi’nin koordinasyonuyla Yaşar Üniversitesi ve diğer yerel kurumlarla bir araya geldi. Toplantılarda eğitim, araştırma, iklim dostu kent yönetimi, kültürel mirasın korunması ve yeşil dönüşüm konuları öne çıktı.

Başkan Ömer Eşki, konuk heyete ilçenin dijitalleşme sürecini ve çevre odaklı yatırımlarını anlattı. Heyet, Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi ile Abide-i Hürriyet Meydanı’nı ziyaret ederek “Bornova’nın Dijital İkizi” projesi hakkında bilgi aldı. Ayrıca ilçenin tarihi, Türk dünyasıyla kültürel bağları ve Bornova’nın simgesi olan misket üzümü de heyete tanıtıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca sembolik kalmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“ Białystok ile daha kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir iş birliği ağı kurmayı hedefliyoruz. Çevre, geri dönüşüm ve kültürel tanıtım alanlarında güçlü projeler yürütüyoruz. Homeros Vadisi ve yerel ürünlerimizle Bornova’nın değerlerini dünyaya tanıtmak istiyoruz.”

Białystok Belediye Başkanı Tadeusz Truskolaski ise Bornova ile paylaşılan vizyonun şehirler arasındaki bağı güçlendireceğini belirtti:

“Bornova’nın dinamik yapısı ve çevreye duyarlı yaklaşımı bizim için ilham verici. Akademik ve kültürel iş birlikleri sayesinde her iki kent arasında kalıcı bir dostluk köprüsü kuracağımıza inanıyorum.”

Ziyaret, Bornova ve Białystok arasında yeşil dönüşüm, dijital belediyecilik ve kültürel diplomasi alanlarında uzun vadeli iş birliklerinin temelini attı. Her iki belediye, ortak projelerle sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.