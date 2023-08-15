Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in Adana Valiliğine atandığını öğrenince zihnimde kısa bir yolculuğa çıktım.

Zihnim beni yaklaşık iki yıl önceye götürdü. Meslektaşım Murat Ervin'in imzasını taşıyan "İzmir'in AKM'si polisin mi olacak?" başlıklı haberin kent gündeminde geniş yankı bulduğu günlere gittim. Gazeteci Ervin'in Konak'taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredileceği iddiasını dile getirdiği haberin dalga dalga yayıldığı günlerde Vali Köşger de bir basın toplantısı düzenlemişti. Haliyle o toplantıda da kent gündemine oturan AKM iddiası Vali beye soruldu.



Vali bey konuya ilişkin geniş açıklama yaparak hiç beklenmedik bir atakla gözleri farklı bir noktaya çevirdi, adeta bir misilleme yapar gibi. Bu sefer soruyu Gazeteciler değil, Vali yöneltti. "İzmir’in kurtuluşu ile ilgili, Atatürk ile ilgili en önemli 2-3 konuyu sayın’ desem neleri sayarsınız?" diye soran Köşger, "Meslektaşınız olan Hasan Tahsin’i sayarsınız. 9 Eylül’ü sayarsınız. Üçüncü sırada ise İzmir İktisat Kongresi gelir. Size soruyorum, İzmir İktisat Kongresi binası nerede ve binaya ne oldu? Kim yıktı bunu? Hep siz soracak değilsiniz, bu kez ben soruyorum. Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışılıyor" diye ekledi.



Vali Köşger, sözlerinin devamında da İzmir İktisat Kongresi binasının yeniden aynı yerinde inşası için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Bugün geldiğimiz noktada birinci Türkiye İktisat Kongresi’nin toplandığı, 70’lerin ikinci yarısında CHP'li Belediye Başkanı İhsan Alyanak döneminde yıkılan Aram Hamparsumyan Hanı’nın yerinde 100'üncü yılında kongre binası yeniden vücut buldu. Bugün her ne kadar binanın bir kısmının inşası hala devam etsede o bina oraya dikildiyse hiç kuşkusuz Vali Köşger'in sayesinde. Her ne kadar seçim döneminde siyasi irade bu eserin mimarı olarak kendini lanse etsede bu eseri kazandıran, bu iradeyi ortaya koyan, İzmirlilerin 1923'te kongrenin anısını yaşatmak için verdiği sözün tutulmasını sağlayan, kongrenin gerçekleştiği alanı otopark olmaktan kurtaran devletin Valisi Yavuz Selim Köşger'dir. Bundan sonra denilecek ki "Bu İzmir'den bir Vali geçti, güzel çalışmalara imza attı. Yıkılan kongre binasını yarım asır sonra, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başında yerinde yeniden ayağa kaldırdı."

Vali Köşger, kentteki görev süresi boyunca ulaşılabilir olmasıyla, herkese kapısını açmasıyla, Valilik binası önünde vatandaşlarla olan muhabbetiyle, gayretiyle iyi bir idarecilik örneği sergiledi. Elbette İzmir gibi Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin görevli olduğu süreçte tüm sorunlarını çözdüğünü söyleyemeyiz, ancak gayretlerine şahidiz. Üç yılı aşkın süre zarfında İzmir'i ilgilendiren konulardaki çıkışlarıyla zaman zaman eleştiri oklarının da hedefi oldu, meyve veren ağaç taşlanır misali. Vali Köşger'in kendisine yönelik eleştirilere verdiği cevabı bu noktada gelin bir kez daha hatırlayalım.

"Ben 4 elle işimi yapınca başka şeyler söylüyorlar, ben bırakıp gideceğim kardeşim, bu şehir sizin. Eğer şehrinizin her şeyinden memnunsanız bana hava hoş, ben evrak trafik memurluğunu yapıp, geleni gideni ağırlar giderim. Ama bunun hesabını Allah da kullar da sorar. Benim aldığım idarecilik, çalışmayı gerektiriyor. Onun için de uğraşıyoruz. Hizmet dışında başka amacımız yok. Ben bu millete hizmeti ibadet kabul ediyorum."

Hakkı teslim etmesini bilen bu kentte yaşayan her ferd, Vali Köşger'in İzmir için gayretlerine şahitlik edecektir. Son tahlilde İzmir iyi bir idareciyi kaybederken, Adana iyi bir idareci kazandı.