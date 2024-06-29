Dün gerçekleşen ve büyük bir coşkuyla karşılanan Wizz Air'in Bükreş-İzmir arası ilk uçuşu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda özel bir törenle kutlandı. Wizz Air, Airbus A321 tipi bir uçakla gerçekleştirdiği W4 3125 sefer sayılı uçuşla yaklaşık 200 yolcuyu İzmir'e taşıdı. Yolcular, terminalde çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

Sezon boyunca devam edecek uçuşlar

TAV Havalimanları işletmesi altındaki İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 20 Ekim'e kadar pazartesi, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün bu rota üzerinden direkt uçuşlara ev sahipliği yapacak. Beş yıl aradan sonra yeniden başlayan bu direkt uçuşlar, İzmir ile Bükreş arasındaki bağları güçlendiriyor.

TAV Ege Genel Müdürü'nden açıklamalar

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Beş yıl aradan sonra İzmir-Bükreş arası direkt uçuşların yeniden başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. İzmir'i direkt uçuşlarla tüm dünyaya bağlamak için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen yolcularımızı karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.

Havalimanının büyüyen trafiği

2024 yılının ilk beş ayında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hatlarda yüzde 31'lik bir artışla 1,3 milyon yolcu ağırladı. Toplam yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 4,1 milyona ulaştı.