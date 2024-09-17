Aydın’ın Söke ilçesinde, trafik kazasına karışan aracın çalıntı olduğu ve sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, çalıntı aracı ve sürücüsünü kısa sürede yakalayarak adli işleme aldı.

Aracı İzmir Narlıdere'den çalmış

Olay, Söke ilçesinin Yenidoğan Mahallesi’ndeki Söke-Didim Karayolu üzerinde meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaya karışan aracın İzmir’in Narlıdere ilçesinden çalındığını belirledi. Yapılan detaylı incelemede, çalıntı aracın bir gün önce A.K. isimli şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi.

Alkollü sürücü yakalandı

Kazanın ardından yapılan testlerde, A.K.’nin alkollü olduğu saptandı. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı ve çalıntı aracı muhafaza altına aldı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.