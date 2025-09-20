Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül Ekspresi’nin karıştığı tren kazasında yolcular tahliye edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı açıklandı.

Telsiz bağlantısı koptu

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Ekspresi’nin 32003 sefer sayılı treni, saat 16.05’te İzmir Basmane’den hareket ederek Bandırma’ya doğru yola çıktı. Seyir sırasında makinist ile karşı taraftaki görevli arasındaki telsiz bağlantısının kopması sonucu tren kaza yaptı.

15 yolcu tahliye edildi

Trende bulunan 15 yolcu, çarpışmanın ardından kendi imkanlarıyla vagonlardan inerek güvenli bölgeye geçti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine gerek duyulmazken, herhangi bir yolcu hastaneye kaldırılmadı.