Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Lisesi, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek adını uluslararası platformlara taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün IRL’24 İYTE Roboleague Yarışması’nda ödüller kazanan okul, bu kez Türkiye genelinde düzenlenen World Scholar’s Cup (WSC) yarışmasında önemli dereceler elde etti.

Dünya çapında bir akademik turnuva

World Scholar's Cup (WSC), akademik becerileri, eleştirel düşünmeyi ve küresel farkındalığı teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir turnuva. 60’tan fazla ülkede düzenlenen bu etkinlik, öğrencilere bilgi paylaşımı ve global bir topluluğun parçası olma fırsatı sunuyor.

Türkiye birinciliği

4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmanın birinci ayağında, Nedim Uysal MTAL’in takımı 89 takım arasından münazara dalında Türkiye 1.’si, bireysel kompozisyon yarışmasında ise 265 kişi arasından Türkiye 2.’si oldu. Yarışmaya katılan 21 öğrenci, edebiyat, fen, genel kültür ve sanat gibi kategorilerde toplamda 34 altın ve 38 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’yi temsil edecekler

Elde ettikleri başarıların ardından öğrenciler, yarışmanın uluslararası aşamasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Bu süreçte okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler hazırlık çalışmalarını büyük bir heyecanla sürdürüyor.