İzmir'den kız arkadaşları tekniker Kübra Kurt ve yüzme antrenörü Nazlı Basakbaskın ile Fethiye’ye tatile gelen esnaf İlker Kaba ile işletmeci Mehmet Şahin, unutulmaz bir evlilik teklifi için kolları sıvadı. Su altında evlilik teklifi yapmak isteyen çiftler, ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş’a başvurdu.

Su altında romantik anlar

Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan çiftler, dalış kıyafetlerini giyerek eğitmenlerle birlikte suyun derinliklerine indi. Denizaltında “Benimle Evlenir Misin?” pankartları ve yüzüklerle kız arkadaşlarına sürpriz yapan İlker Kaba ve Mehmet Şahin, romantik bir an yaşattı.

Dalyan Koyu'nda unutulmaz teklif

Kübra Kurt ve Nazlı Basakbaskın, suyun altında evlilik teklifine şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rengarenk balıklar arasında sevgililerine sarılan kızlar, büyük bir sevinçle evlilik tekliflerini kabul ettiler. Bu unutulmaz anlar, su altı kamerasıyla kaydedilerek ölümsüzleştirildi.

Dalyan Koyu’nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu sıra dışı evlilik teklifi, çiftlerin hayatlarında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı. İzmir’den Fethiye’ye tatile gelen çiftlerin su altındaki bu romantik anı, herkesin ilgisini çekti.