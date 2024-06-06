İzmir'in Efes Selçuk ilçesinin belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) tarihi bir göreve seçilerek dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde gerçekleşen TBB seçiminde, Ceritoğlu Sengel, bir ilçe belediye başkanı olarak encümen üyeliğine seçilen ilk isim oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara'dan Efes Selçuk'a mesaj gönderen Başkan Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti. Heyecanını dile getiren Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk ve İzmir için bu yeni dönemin daha çağdaş, adil ve eşitlikçi bir yerel yönetim anlayışını beraberinde getireceğini vurguladı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, seçilmesindeki gururu paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ve kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür etti. Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu ve diğer üyelerle birlikte önemli işlere imza atmayı dilediğini belirtirken, Türkiye'ye sosyal demokrat belediyeciliği anlatma fırsatının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliği, İzmir'in belediyecilik alanındaki etkisini ve ilçe belediyelerinin ulusal platformlardaki temsilini güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.