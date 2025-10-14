İzmir, sürdürülebilir turizm alanında elde ettiği uluslararası başarılarla dikkat çekiyor. Green Destinations tarafından düzenlenen “En İyi 100 Hikâye” programında üç projesiyle yer alan İzmir, dünya turizminde örnek gösterilen kentlerden biri olma yolunda ilerliyor.

Dünyanın 80’den fazla ülkesinde faaliyet gösteren Green Destinations’ın “En İyi 100 Hikâye” programına bu yıl 40 ülkeden yaklaşık 300 başvuru yapıldı. İzmir, üç farklı projesiyle listeye girmeyi başararak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, “Bu başarı, İzmir’in sürdürülebilir turizm anlayışının uluslararası düzeyde takdir gördüğünün kanıtıdır” dedi.

Listeye Giren Üç Proje

Efes Tarlası Yaşam Köyü (Selçuk): Köy Enstitülerinden ilham alan, üreticiyi destekleyen bir kalkınma modeli.

Gastro Farm (Urla): Yerel üretimi turizme entegre eden bir destinasyon yönetimi örneği.

Turuncu Eller Kadın Kooperatifi (Menderes): Kadın emeğiyle tarımsal üretimi ve çevre duyarlılığını birleştiren bir girişim.

Kuralı, “Bu hikâyeler İzmir’in kadın emeğini, üreticisini ve doğasını koruyarak büyüyen turizm anlayışını temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Kuralı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyeliğinin ve Sürdürülebilir Destinasyon Sertifikası sürecinin kentin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

“Bugün attığımız adımların meyvelerini 2029 ve 2030’lu yıllarda toplayacağız. Uluslararası turizm acenteleri sürdürülebilir turizm kriterine baktığında İzmir örnek gösterilen kentlerden biri olacak.”

İzmir, Avrupa Konseyi Kültür Rotalarından biri olan Iter Vitis – Bağcılık Rotası’na üyeliğini de tamamladı. Bu üyelik, İzmir’in bağcılık kültürünü Avrupa’da tanıtmak ve yerel üreticilerle turizmi buluşturmak açısından yeni fırsatlar sunuyor.

Turizmin kent sınırlarını aşan bir vizyon gerektirdiğini vurgulayan Kuralı, “Kentinizi sınırların ötesine taşıyan şey vizyonunuzdur, emeğinizdir, ortak hedefinizdir. İzmir’i dünyaya taşıyan bu vizyonu hep birlikte büyütüyoruz” dedi.