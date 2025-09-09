İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOTAM Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi, rekor denemesinin Türkiye ayağına katkı sunmak için harekete geçti.

Rekor, “Bir saat içinde plaj temizliği için çevrimiçi kayıt yaptıran en çok kişi” kategorisinde kırılacak. Katılım için minimum hedef 1.500 kişi olarak belirlendi. Başvurular, dünyanın her yerinden 15 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 09.30 – 10.30 arasında yapılabilecek.

Kayıt işlemleri, https://forms.gle/LnoFTyRcjivVN21T9 adresinden gerçekleştirilecek.

Plaj temizliği 29 Eylül’de İnciraltı’nda

Guinness rekoru için toplanacak gönüllüler, İzmir’de 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek plaj temizliğine katılabilecek. Temizlik etkinliği İnciraltı Kent Ormanı sahilinde, Türkiye saatiyle 09.30 – 16.00 arasında yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin yalnızca bir temizlik çalışması değil, aynı zamanda çevre bilincinin güçlendirilmesi için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Yaizu Chuo Lisesi, projeyle birlikte denizlerdeki atık sorununa dikkat çekmeyi ve lise öğrencilerinin çevre hareketlerinde öncülük etmesini amaçlıyor. İzmir’den verilen destekle birlikte, plaj temizliği etkinliğinin dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Çevreye duyarlı herkesi rekor denemesine katılmaya davet eden organizatörler, “Daha temiz bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için her bireyin katkısı önemli. İzmir, bu tarihi rekorun bir parçası olabilir” mesajını paylaştı.