Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyaran bir açıklama yaptı. Deprem, AFAD'ın verilerine göre saat 01.36'da 4.8 büyüklüğünde kaydedilirken, Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Depremin 10.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, birçok ilde hissedildiği bildirildi.

“Hasarlı binalardan uzak durun”

Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Büyükışıklar - Soma / Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Soma - Kırkağaç Fay Zonu'nun kuzeyinde, Büyükışıklar-Savaştepe arasında gerçekleşti. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar'a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz." şeklinde uyarılarda bulundu.