Egepol Hastaneleri, İskoçya'nın Edinburgh ve Glasgow kentlerinde sağlık turizmi tanıtımı gerçekleştirdi. Etkinlikte İskoç hastalara İzmir ve Egepol Hastaneleri tanıtıldı, katılımcılar tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Uzman hekimlerden danışmanlık hizmeti

Egepol Hastaneleri'nden Genel Cerrah Doç. Dr. Emin Lapsekili, Diş Hekimi Jülide Thompson ve Genel Cerrah Doç. Dr. Ümit Atakuş, İskoçya'daki etkinliklerde obezite ve diş tedavileri konularında danışmanlık hizmeti verdi. Hekimler, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi sundu.

Sağlık turizminde yeni bir köprü

Egepol Hastanesi hekimleri, iki ülke arasında sağlık turizmi köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlik, İskoç hastaların İzmir’de yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İzmir, sahip olduğu modern hastaneler ve uzman hekim kadrosuyla sağlık turizmi alanında dikkat çekiyor. Egepol Hastaneleri’nin İskoçya'daki bu tanıtım etkinliği, İzmir’in sağlık turizminde uluslararası bir cazibe merkezi olma yolundaki adımlarından biri.