Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik titiz bir operasyon gerçekleştirdi. İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu hapları Nazilli’ye getiren S.A., U.D. ve G.Y. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Nazilli İsabeyli Mahallesi’nde durduruldu. Yapılan aramada 2 bin 340 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sonucunda S.A. adlı şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

U.D. ve G.Y. hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.